Сан-Хосе, , 15:13 — REGNUM Технические группы Фонда социального страхования Коста-Рики (CCSS) начали применение бустерной дозы вакцины от COVID-19 среди работников и жителей домов престарелых. Об этом пишет Prensa Latina.

Коста-Рика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии (CNVE) утвердила положение о том, что жителями домов престарелых могут быть пожилые люди или инвалиды, которые будут в приоритетном порядке проходить иммунизацию препаратом, разработанным консорциумом Pfizer/BioNTech.

Тем временем работники домов престарелых будут получать вакцину от фармацевтической компании AstraZeneca.

Диана Паниагуа из отдела эпидемиологического надзора CCSS, отвечающего за общественное здравоохранение в Коста-Рике, сообщила, что работники должны прождать не менее шести месяцев с момента получения второй дозы, представить документ, удостоверяющий личность, и в некоторых случаях — справку с места работы.

Представляя еженедельный отчет о вакцинации в Коста-Рике от COVID — 19, Паниагуа подчеркнула, что 91,4% лиц старше 12 лет уже получили первую дозу препарата против этого заболевания.