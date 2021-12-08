Москва, , 15:34 — REGNUM Певица Ханна высказалась относительно прибыльности её бизнеса в США и обвинений в невыплате зарплаты сотрудникам. Артистка опубликовала серию видео на эту тему в историях своего Instagram-аккаунта.

Певица Ханна Скриншот с YouTube

Певица назвала «придуманными фактами» обвинения бывших работниц салона XBeauty by Hanna. «Не было ни разу такой ситуации, чтобы я какому-то своему сотруднику не заплатила. Ни разу такого не было», — говорит Ханна. «Если Вам интересно, салон в Майами заработал более $120 тыс. прибыли за время работы, есть налоговые декларации», — поделилась артистка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, портал Super.ru опубликовал статью, ссылаясь на слова бывших сотрудниц салона XBeauty by Hanna в Майами. Работницы обвинили Ханну в задержке зарплаты и штрафах.

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