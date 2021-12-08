Москва, , 15:10 — REGNUM В Москве ожидают, что между президентом России Владимиром Путиным и новым канцлером Германии Олафом Шольцем установятся конструктивные отношения. Об этом 8 декабря заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Рассчитываем, что между президентом и новым канцлером сложатся конструктивные отношения», — сказал он.

Также представитель Кремля указал, что в России надеются на то, что после того, как новым канцлером страны стал Шольц, сохранится преемственность курса Германии и в том числе по газопроводу «Северный поток — 2».

«Мы надеемся также, что германская сторона по-прежнему будет исходить из понимания безальтернативности диалога для решения самых сложных разногласий», — добавил Песков.

При этом он уточнил, что между главой Российского государства и новым канцлером ФРГ еще не было контактов, однако Путин направил Шольцу поздравительную телеграмму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что не собирается давать советы новому главе правительства страны Олафу Шольцу о том, как ему вести себя с президентом России Владимиром Путиным.