Кито, , 20:06 — REGNUM Канцелярия Генерального государственного контролера (CGE) завершила расследование дела об инвестициях президента Эквадора Гильермо Лассо в офшорные зоны, не найдя нарушений в период регистрации Лассо на президентские выборы с 23 сентября 2020 по 24 мая 2021. Во вторник, 7 декабря, CGE направила президенту официальное письмо, в котором подробно описала заключение экспертизы. Об этом сообщает эквадорское информагентство La Nation.

Гильермо Лассо (сс) Equipo de Fotografía. Asamblea Nacional

CGE расследовала, владел ли Лассо активами и капиталами от своего имени или через компании, в которых он является учредителем или акционером в офшорных зонах. Агентство указывает, что Лассо не был ни прямым, ни косвенным владельцем.

Дело против президента началось после публикации международного журналистского расследования «Pandora Papers», связавшего Лассо с Bernini Foundation, Barberini Foundation, Bretten Holdings, Da Vinci Foundation, Fundación Bienes Raíces, Nora Group Investment Corp., Petro Overseas S. A., Brothers Investment Ltd., Positano Trade LLC, Tintoretto International Foundation, панамским банком Banisi и американскими Bretten Trust и Liberty U. S. Trust.

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