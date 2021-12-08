Иерусалим, , 15:17 — REGNUM Распространение систем высокоточного управляемого оружия, а также беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет — это опасное явление, с которым Израиль, Греция и Кипр полны решимости бороться. Об этом говорится в совместной декларации, которую выпустили премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт, президент Кипра Никос Анастасиадис и премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис после встречи в Иерусалиме 7 декабря.

«Мы решительно и недвусмысленно осуждаем все формы терроризма, а также подстрекательство к актам насилия и призываем международное сообщество сотрудничать в целях пресечения передвижения террористов и иностранных боевиков, ограничения помощи террористическим организациям и противодействия распространению экстремизма», — говорится в документе.

Лидеры трех стран также выразили свою обеспокоенность «региональными поставщиками услуг», которые спонсируют и финансируют наемников в различных театрах конфликтов. Они подчеркивают важность борьбы с финансированием терроризма и отмечают, что распространение систем высокоточного управляемого оружия, а также беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет — это опасное явление, с которым мы полны решимости бороться.