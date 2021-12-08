Москва, , 15:08 — REGNUM Мировая инфляция разгоняется, поэтому центральные банки, в том числе и ФРС США, будут на это реагировать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Теймураз Вашакмадзе.

ФРС США. Вашингтон AgnosticPreachersKid

«Статистика свидетельствует о том, что мировая инфляция разгоняется, поэтому центральные банки, в том числе и ФРС США, будут на это реагировать. Отчасти ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США уже заметно. Когда это ужесточение произойдет по факту, будет наблюдаться волатильность на фондовом рынке. Что же касается экономики, то первоочередная задача сейчас — охладить экономику от бурного инфляционного роста», — сказал Вашакмадзе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов рассказал, что будет с рублем после того, как ФРС США взяла курс на укрепление доллара.

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