Чебоксары, 8 декабря, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении пенсионерки из Новочебоксарска, которая отдала лжецелителям порядка 3 млн рублей. Аферисты убедили её в том, что у пострадавшей открылся «даре ясновидения», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

В полицию обратилась 66-летняя жительница Новочебоксарска. Она рассказала правоохранителями, что узнала о «магах» по телевизору в сентябре 2021 года и после звонка на указанный номер с ней связался «помощник целителя». По её словам, в течение года она переводила деньги на проведение «исцеляющих ритуалов и обрядов».

«Затем ей сообщили об открывшемся у неё «даре ясновидения» и предложили вступить в ряды практикующих целителей, за что запросили ещё почти 3 млн рублей», — говорится в сообщении.

По словам заявительницы, большая часть суммы была взята в кредит, а после перечисления требуемой суммы связь с мошенниками прервалась.

По факту мошенничества завели уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Устанавливаются причастные к преступлению.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чувашии 81-летняя пенсионерка, желая излечиться от тяжёлого заболевания, отдала «целительнице» почти 2 млн рублей сбережений. Всего было сделано 29 переводов.

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