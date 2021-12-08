Сысерть, Свердловская область, 8 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Сысертском городском округе сегодня, 8 декабря, открыли Ледовую арену, построенную в рамках Соглашения между правительством Свердловской области и Уральской горно-металлургической компанией о развитии хоккейной инфраструктуры.

Фото предоставлены пресс-службой УГМК Здание Ледового центра

Ледовая арена, расположенная на территории стадиона «Труд», будет носить имя известного спортсмена, бывшего игрока и главного тренера ХК «Автомобилист» Виктора Кутергина. Здание площадью 3,9 тыс. кв. метров состоит из крытого катка с трибунами на 250 зрителей, спортивного и тренажерного залов и блока административно-бытовых помещений.

Фото предоставлены пресс-службой УГМК В раздевалке

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

«Поздравляю всех нас с этим знаковым событием. Конечно же, хочу поблагодарить Андрея Анатольевича Козицына, компанию УГМК за колоссальный вклад в развитие хоккея в Свердловской области, за огромную помощь муниципалитетам. Мы построили уже больше десятка арен по разным проектам. Но теперь в регионе звучит стук клюшек, звучит смех ребят, там разворачиваются настоящие спортивные баталии. И я очень рад, что в Сысерти сегодня мы открываем ледовую арену», — обратился к присутствующим губернатор региона Евгений Куйвашев.

Фото предоставлены пресс-службой УГМК Евгений Куйвашев

«Я от души рад, что мы завершили строительство, — отметил генеральный директор УГМК Андрей Козицын, — теперь у ребят, живущих в Сысерти, есть все условия, чтобы вырасти и быть похожими на хоккеиста Павла Дацюка, звезду мирового масштаба, который сделал сам себя и который тоже здесь сегодня присутствует».

Фото предоставлены пресс-службой УГМК Андрей Козицын

Сейчас в Сысертском городском округе хоккеем занимаются почти 300 детей под руководством шести преподавателей. Раньше из-за отсутствия необходимой инфраструктуры в родном городе им приходилось ездить на тренировки в соседние муниципалитеты.

Фото предоставлены пресс-службой УГМК Спортивные снаряды

Также в ледовом дворце будут проводиться занятия по фигурному катанию и другим коньковым видам спорта. Кроме этого жители Сысертского городского округа получат возможность круглогодично кататься на коньках в технически оснащенном, многофункциональном современном комплексе. В перспективе благодаря наличию спортивного зала здесь планируется развивать силовые виды спорта, гимнастику, карате.

Фото предоставлены пресс-службой УГМК Хоккей

Строительство ледовой арены в Сысерти началось в 2019 году и завершено в срок. Ранее в рамках Соглашения между Правительством Свердловской области и УГМК были построены хоккейные арены в Сухом Логу, Реже, Екатеринбурге, Кировграде, Ревде, Верхней Пышме, Кушве и Красноуральске.