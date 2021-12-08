Стокгольм, , 15:27 — REGNUM 8 декабря министр Швеции по вопросам климата и окружающей среды Анника Страндхед проведет пресс-конференцию, в ходе которой, как ожидается, она представит окончательную позицию правительства по вопросу о захоронении ядерных отходов на территории страны. Об этом сообщил новостной портал Omni.

Ядерные отходы Christian Fischer

Ранее партия «Либералов» пригрозила Страндхелл отставкой, если правительство не примет решение по этому вопросу до 13 декабря. «Христианские демократы» присоединились к угрозе вынесения министру вотума недоверия. Страндхелл также вызывали в комитет риксдага по вопросам экономики и бизнеса, чтобы сообщить о планах правительства.

Когда ранее Страндхелл получила министерский пост, она заявила, что вопрос окончательного захоронения ядерных отходов в Швеции был одним из ее «главных приоритетов».