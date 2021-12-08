Ереван, , 15:05 — REGNUM 62 военнослужащих ВС Армении во время войны в Нагорном Карабахе в сентябре сдались нескольким азербайджанским военным. Об этом заявил адвокат и правозащитник Ваан Оганесян в соцсети Facebook.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Юрист отметил, что его заявлению не верят. Он опубликовал показания 12 армянских военнослужащих, вернувшихся из азербайджанского плена.

«Наш состав из 62 человек направился в сторону азербайджанских военнослужащих. Было три — четыре азербайджанских военнослужащих, они сказали нам, что мы должны сдать оружие. Примерно в 60−70 метрах от костров в темноте стояли две палатки. В первые минуты там было семь-восемь азербайджанцев», — сказал военнослужащий М. А.

Остальные рассказали аналогичную историю. Военнослужащий Я. К. добавил, что видел до 12 турецких военнослужащих.

Стоит отметить, что в сентябре 2021 года в Армении был арестован один из командиров сдавшегося отряда, защищавшего ставшими анклавами сёла Хцаберд и Хин Тагер Гадрутского района Нагорного Карабаха. Эти военнослужащие попали в азербайджанский плен в декабре 2020 года после подписания трёх стороннего мирного соглашения. Тогда в ходе наступления ВС Азербайджана район окончательно перешёл под контроль Баку.

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