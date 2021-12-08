Ереван, 8 декабря, 2021, 15:05 — ИА Регнум. 62 военнослужащих ВС Армении во время войны в Нагорном Карабахе в сентябре сдались нескольким азербайджанским военным. Об этом заявил адвокат и правозащитник Ваан Оганесян в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Юрист отметил, что его заявлению не верят. Он опубликовал показания 12 армянских военнослужащих, вернувшихся из азербайджанского плена.

«Наш состав из 62 человек направился в сторону азербайджанских военнослужащих. Было три — четыре азербайджанских военнослужащих, они сказали нам, что мы должны сдать оружие. Примерно в 60−70 метрах от костров в темноте стояли две палатки. В первые минуты там было семь-восемь азербайджанцев», — сказал военнослужащий М. А.

Остальные рассказали аналогичную историю. Военнослужащий Я. К. добавил, что видел до 12 турецких военнослужащих.

Стоит отметить, что в сентябре 2021 года в Армении был арестован один из командиров сдавшегося отряда, защищавшего ставшими анклавами сёла Хцаберд и Хин Тагер Гадрутского района Нагорного Карабаха. Эти военнослужащие попали в азербайджанский плен в декабре 2020 года после подписания трёх стороннего мирного соглашения. Тогда в ходе наступления ВС Азербайджана район окончательно перешёл под контроль Баку.