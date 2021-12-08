Уфа, 8 декабря, 2021, 15:08 — ИА Регнум. 142 квартиры предоставили детям-сиротам в текущем году в Уфе. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

Http://www.gradkostroma.ru Ключи от квартир для детей-сирот

Сообщается, что мэр Уфы Сергей Греков вручил десятерым сиротам ключи от новых однокомнатных квартир, расположенных в микрорайоне «Затон». Квартиры предоставляются с чистовой отделкой и сантехникой.

Отмечается, что в текущем году в Уфе детям-сиротам передали 142 квартиры, в том числе 115 квартир были предоставлены в микрорайоне «Затон».

До конца текущего года квартиры в Уфе намерены передать еще 19 сиротам, а в 2022 года свое жилье могут получить еще порядка 200 детей-сирот.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии проверят данные о некачественном жилье для сирот.