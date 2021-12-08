Владикавказ, 8 декабря, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В Северной Осетии возбуждено уголовное дело после пожара в школе №48 города Владикавказа. Его фигурантом стал завхоз. Его обвиняют в умышленном поджоге, сообщили 8 декабря в пресс-службе регионального управления МВД.

Jeff Turner Поджог

Инцидент произошел 3 декабря. Около 11:00 57-летний сотрудник школы, выполняющий должностные обязанности заведующего хозяйством, совершил поджог. Причиной такого поступка, как выяснилось, стало неприязненное отношение к одному из работников школы. Из-за действий поджигателя пришлось эвакуировать около 500 человек, был прерван учебный процесс, пожар тушили десятки пожарных. В итоге был нанесен ущерб на сумму более 558 тыс. рублей.

Фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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