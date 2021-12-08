Троицк, Челябинская область, , 15:04 — REGNUM В Челябинской области местный житель осуждён за убийство человека, совершённое в 2012 году. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд



По данным следствия, преступление было совершено в Троицке. Гражданин убил ранее незнакомую ему местную жительницу и скрылся. Преступление долгое время оставалось нераскрытым.

Спустя много лет убийцу задержали. Он признался в совершении преступления и подтвердил свои показания в ходе следственных действий на месте преступления. Суд назначил ему 17 лет колонии строгого режима.