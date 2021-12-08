Иерусалим, 8 декабря, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис, президент Кипра Никос Анастасиадис и премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт провели встречу в Иерусалиме 7 декабря. Лидеры трех государств опубликовали совместную декларацию.

Сотрудничество

В документе говорится, что стороны договорились укреплять сотрудничество в целях продвижения общих интересов и совместной работы во имя мира, стабильности, безопасности и процветания в их странах, в Средиземноморье и в регионе в целом.

Трехстороннее сотрудничество между Израилем, Грецией и Кипром представляет собой центр общих интересов, соединяющий Европу, Восточное Средиземноморье и Ближний Восток. «Наши общие ценности обеспечивают прочную и прочную основу для нашего партнерства в соответствии с основополагающими принципами международного права. Мы приветствовали назначение постоянного секретаря Постоянного секретариата Трехсторонних механизмов, что будет способствовать улучшению координации в наших различных областях сотрудничества и дальнейшему укреплению наших связей», — говорится в документе.

Представители трех стран указали, что обсуждают возможность укрепления трехсторонней координации в области обороны, которая включает стратегический диалог, военное и оборонно-промышленное сотрудничество.

Также они выразили полную и непоколебимую поддержку продолжающемуся переговорному процессу в рамках Миссии добрых услуг Организации Объединенных Наций «по справедливому, всеобъемлющему и жизнеспособному урегулированию кипрской проблемы на основе международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Такое решение, которое объединит остров на основе уважения демократических принципов, прав человека и основных свобод всех киприотов, не только принесет пользу народу Кипра в целом, но и внесет значительный вклад в мир и стабильность региона благодаря независимой внешней политике Кипра», — говорится в декларации.