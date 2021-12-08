Минск, , 15:03 — REGNUM Официальные данные о людских потерях оккупированной БССР в объявленной Александром Лукашенко «не нашей» Великой Отечественной войне были подвергнуты ревизии в ходе круглого стола на тему «Историческая память: геноцид белорусского народа». Мероприятие прошло 7 декабря в Палате представителей Национального собрания Белоруссии и было приурочено к рассмотрению инициированного генпрокуратурой законопроекта «О геноциде белорусского народа».

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед President.gov.by

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«Геноцид — одно из самых отвратительных из известных человечеству преступлений. Места массового уничтожения мирных граждан находятся практически в каждом районе нашей страны. Уже сейчас мы можем констатировать — масштабы трагедии белорусского народа значительно больше, чем предполагалось ранее», — заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.

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Он рассказал о работе по установлению обстоятельств гибели граждан в концлагерях и лагерях смерти, отметив: «Несмотря на то, что условия в лагере ничем не отличались от концентрационных лагерей, что отмечено в документах Нюрнбергского трибунала, правительство ФРГ не признало лагерь «Озаричи» концентрационным. По этой причине его узники не получили соответствующие компенсации».

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Швед заверил: «Планомерная и масштабная работа по всем направлениям, не только следственному, но и идеологическому, информационному и правовому будет продолжена».

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Как сообщает управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельностибелорусской генпрокуратуры, на мероприятии выступал не только глава ведомства. Участие в круглом столе также приняли председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, зампред постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ — экс-министр информации и активная участница политических репрессий Лилия Ананич, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных сил министерства обороны Сергей Воронович, завотделом публикаций Национального архива Святослав Кулинок, главный советник отдела внутренней политики государственного «Белорусского института стратегических исследований» (одноименного литовскому БИСИ) Игорь Валаханович, директор Института истории белорусской НАН Вадим Лакиза.

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