Оханск, Пермский край, , 15:04 — REGNUM В Пермском крае по факту гибели двух детей на пожаре возбудили уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

По данным ведомства, ночью 8 декабря во время пожара в частном доме в деревне Притыка Оханского городского округа погибли двое детей 2007 и 2010 годов рождения. Видимых следов насильственной смерти на телах мальчиков не обнаружено. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время пожара женщина успела вынести из дома трехлетнего ребенка.

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