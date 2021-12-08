Гаага, Нидерланды, , 15:15 — REGNUM Запрос из Нидерландов, касающийся опроса бывшего командира 53-й зенитной бригады ВС РФ Сергея Мучкаева по делу о крушении «Боинга-777» на Украине в 2014 году, отклонён Россией. Об этом судья Хендрик Стейнхейс сообщил 8 декабря на слушаниях в Гааге.

Обломки самолёта рейса MH17 Osce.org

Нидерланды в начале ноября просили Россию об оказании правовой помощи, чтобы опросить Мучкаева в качестве свидетеля. Летом 2014 года он командовал базирующейся в Курске зенитной ракетной бригадой.

Ответ на запрос пришёл 3 декабря. В нём российская сторона указала, что опрос Мучкаева может нанести вред России, так как военный знает секретную информацию.

«На основе этого судебный следователь пришел к выводу, что опрос Мучкаева невозможен, и закрыл досье», — сказал Стейнхейс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию крушения пассажирского самолёта рейса MH17 на юго-востоке Украины пришла к выводу, что поразившая лайнер ракета была на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российских ВС. Эту версию отвергли российские специалисты.

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