Москва, 8 декабря 2021, 14:59 — REGNUM Введение ПАО «Сбербанк» условий снижения ставки по льготной ипотеке для пенсионеров на 0.2% при предоставлении справки из Пенсионного фонда России о подтверждении пенсии и перечислении пенсии на карту, скорее можно рассматривать как маркетинговую акцию Сбера, а не реальную льготу для пенсионеров, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при Правительстве РФ, к. э. н. Светлана Зубкова.
Как сообщало ИА REGNUM, российским гражданам, получающим пенсии или другие соцвыплаты, рассказали о новой возможности в области ипотечного кредитования. Получающим от ПФР выплаты ставка будет снижена на 0.2 п.п. вне зависимости от суммы кредита.
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