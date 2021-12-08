Москва, , 14:59 — REGNUM Введение ПАО «Сбербанк» условий снижения ставки по льготной ипотеке для пенсионеров на 0.2% при предоставлении справки из Пенсионного фонда России о подтверждении пенсии и перечислении пенсии на карту, скорее можно рассматривать как маркетинговую акцию Сбера, а не реальную льготу для пенсионеров, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при Правительстве РФ, к. э. н. Светлана Зубкова.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Банк заинтересован привлечь больше консервативных клиентов пенсионного возраста, получающих свою пенсию на карту (это является условием льготы).

Увеличение клиентов, получающих пенсию на карту, приведет к сокращению расходов банка на кассовые операции и увеличению доходов от безналичных операций по картам.

При этом следует отметить, что использование современных методов обработки информации, искусственного интеллекта, информационных и финансовых технологий позволяет такому современному банку как ПАО «Сбербанк» анализировать кредитоспособность клиента пенсионного возраста.

Пенсионер регулярно получающего пенсию на свою карту в банке, и без такого документа как справка из Пенсионного фонда РФ», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российским гражданам, получающим пенсии или другие соцвыплаты, рассказали о новой возможности в области ипотечного кредитования. Получающим от ПФР выплаты ставка будет снижена на 0.2 п.п. вне зависимости от суммы кредита.

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