Москва, 8 декабря, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Введение ПАО «Сбербанк» условий снижения ставки по льготной ипотеке для пенсионеров на 0.2% при предоставлении справки из Пенсионного фонда России о подтверждении пенсии и перечислении пенсии на карту, скорее можно рассматривать как маркетинговую акцию Сбера, а не реальную льготу для пенсионеров, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при Правительстве РФ, к. э. н. Светлана Зубкова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«Банк заинтересован привлечь больше консервативных клиентов пенсионного возраста, получающих свою пенсию на карту (это является условием льготы).

Увеличение клиентов, получающих пенсию на карту, приведет к сокращению расходов банка на кассовые операции и увеличению доходов от безналичных операций по картам.

Использование современных методов обработки информации, искусственного интеллекта, информационных и финансовых технологий позволяет такому современному банку, как ПАО Сбербанк, анализировать кредитоспособность клиента пенсионного возраста, регулярно получающего пенсию на свою карту в банке, и без такого документа, как справка из Пенсионного фонда», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российским гражданам, получающим пенсии или другие соцвыплаты, рассказали о новой возможности в области ипотечного кредитования. Получающим от ПФР выплаты ставка будет снижена на 0.2 п.п. вне зависимости от суммы кредита.

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