Полотняный завод, Калужская область, , 15:32 — REGNUM В Калужской области вечером 7 декабря на территории строительной площадки в посёлке Полотняный Завод ранее судимый местный житель выстрелил в закрытую дверь строительной бытовки, в которой находились рабочие. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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В результате инцидента пострадавших нет. О случившемся известили полицию. До приезда полицейских стрелявший успел скрыться, позднее он был задержан. При обыске в доме подозреваемого были изъяты предметы, похожие на пистолет, гранату и наркотики, по которым назначены судебные экспертизы.

Прокуратура района поддержит в суде ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время по возбуждённому уголовному делу проводится расследование.

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