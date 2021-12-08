Оханский район, Пермский край, 8 декабря, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Оханском городском округе 8 декабря произошёл смертельный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Олег Кугаев Пожар

Ночью 8 декабря в пригороде загорелся частный дом. На момент приезда пожарных пламя объяло весь объект. Женщина успела вынести из дома трехлетнего ребенка.

В ликвидации ЧП принимали участие 20 человек и девять единиц техники. Площадь пожара составила 54 квадратных метра. Во время тушения в доме обнаружены погибшие. Причины возгорания устанавливаются.

По данным СУ СКР по Пермскому краю, пожар унес жизни двух детей.