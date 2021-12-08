Сеул, 8 декабря, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Южная Корея заинтересована в закупках российского зерна, мочевины и других товаров на условиях введённых российским правительством экспортных квот. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра планирования и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги.

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Данное заявление он сделал 7 декабря в ходе заседания совместного комитета РФ и Южной Кореи по экономике, науке и технологиям, прошедшего в формате видеоконференции.

Известно, что российскую сторону представил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

В ходе двусторонней онлайн встречи Хон Нам Ги попросил российскую сторону обеспечить беспрепятственные поставки мочевины в рамках ранее подписанных контрактов, несмотря на то, что в декабре Москва начала вводить экспортные квоты на азотные удобрения, включая мочевину.

Министр финансов также добавил, что южнокорейские компании, работающие в России, столкнулись с трудностями в связи с российскими экспортными квотами и налогами на пшеницу и другие зерновые продукты, а также попросил минимизировать ограничения.

Отмечается, что представители двух стран также обсудили возможность строительства промышленного комплекса в Приморском крае и способы поддержки южнокорейских медицинских учреждений, желающих работать в России.

Комитет по экономике, науке и технологиям, созданный в 1997 году, служит регулярным каналом связи на высоком уровне между Южной Кореи и Россией для обсуждения широкого круга вопросов.