Иерусалим, , 15:03 — REGNUM Отношения Греции с Израилем «никогда не были лучше», чем сейчас. Об этом заявил греческий премьер-министр Кирьякос Мицотакис во время своего визита в Иерусалим 7 декабря.

Кирьякос Мицотакис (сс) European People's Party

Премьер-министр Греции упомянул о стратегическом союзе между его страной, Кипром и Израилем, трехсторонняя встреча глав этих государств прошла в Иерусалиме.

Мицотакис особо отметил проблему изменения климата, добавив, что охрана окружающей среды является очень важным вопросом для Греции. Он поблагодарил лидеров Израиля и Кипра за помощь, которую они оказали в тушении крупных пожаров, вспыхнувших в Греции этим летом.

Что касается позиции Турции, он сказал, что Анкара продемонстрировала «продолжающуюся непримиримость и неприемлемое поведение, как на суше, так и в морских зонах Кипра». Мицотакис также подтвердил, что единственным жизнеспособным решением кипрской проблемы является такое, которое полностью уважает все решения, принятые Советом Безопасности ООН, и подчеркнул, что не может быть никакого решения без отмены устаревшей системы гарантий и прав третьих сторон на вмешательство в кипрские дела и полного вывода турецких оккупационных войск с острова.

Мицотакис также упомянул о восстановлении экономики Греции после пандемии, отметив, что Афины надеются на еще большие израильские инвестиции в Грецию, а также на рост туризма из Израиля.