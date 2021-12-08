Москва, , 14:57 — REGNUM В РФ продолжится общий тренд на снижение стоимости свинины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский.

Свинья

«Общий тренд на снижение цен продолжится: возможен небольшой кратковременный рост перед новогодними праздниками, затем вернется понижательная динамика, — сказал он. — Спрос на свинину в целом стабилен, снижение носит сезонный характер, а производство в последние месяцы увеличивается. Сейчас цены на свинину в России и мире сближены, действует квота беспошлинного ввоза. Пошлины на экспорт зерна сдерживают рост цен на корма, поэтому заметных предпосылок для подорожания свинины нет».

При этом, по его словам, потенциальными факторами риска могут оставаться рост себестоимости производства и распространение болезней животных, например африканской чумы свиней, что может привести к сокращению производства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, как в РФ изменятся цены на свинину, рассказал профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

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