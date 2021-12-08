Москва, , 14:56 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, расширяющий рекламу тотализаторов, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Госдума

Устанавливается, что ограничение на использование образов лошадей, наездников и жокеев на лошадях не распространяется на рекламу основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в тотализаторах.

Внесение изменений обусловлено необходимостью развития ипподромов и создания системы национального конного тотализатора, а также развития отечественного коневодства с помощью привлечения дополнительных денежных средств, отчисляемых организаторами азартных игр в тотализаторах, отмечают в правительстве.

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