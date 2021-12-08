Вашингтон, 8 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Большая часть американцев (61%) уверена, что экономика США идет неверным путем и почти половина жителей страны (47%) при этом считает, что уже в 2022 году произойдет ухудшение экономической ситуации. Это 8 декабря следует из результатов опроса общественного мнения, который провела газета The Wall Street Journal.

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Отмечается, что опрос, в котором принимало участие 1,5 тыс. совершеннолетних жителей страны, проводился в период с 16 по 22 ноября.

Также указывается, что такие настроения в американском обществе не являются положительными для администрации президента США Джо Байдена и правящей в стране Демократической партии на промежуточных выборах, которые должны пройти в ноябре 2022 года.

«Исследование выявило ряд опасных для Демократической партии сигналов в период, когда партия готовится (на грядущих выборах) защищать свое незначительное большинство в Палате представителей и в Сенате. Избиратели в своем большинстве рассматривают экономические и финансовые вопросы, включая инфляцию, в качестве основных приоритетов Вашингтона, и Республиканская партия, по их мнению, в состоянии лучше с этим справиться», — говорится в материале издания.

Кроме того, указывается, что работу самого президента Байдена положительно оценил только 41% респондентов, а негативно — 57%. При этом в числе тех, кто пока не определился с политическими симпатиями, рейтинг нынешнего американского лидера еще хуже — 29% опрошенных высказываются о его работе положительно и 63% — отрицательно. Примерно такая же ситуация и среди независимых избирателей — 30% довольны работой Байдена и 66% — не довольны.

Как передавало ИА REGNUM, 7 декабря Reuters со ссылкой на опрос аналитиков по недвижимости сообщило, что рост цен на жилье в США замедлится в следующем году, но как и прежде будет опережать рост потребительских цен и заработной платы.