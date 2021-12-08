Москва, 8 декабря, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве находящихся под стражей подозреваемых и обвиняемых менять паспорт, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Подозреваемые и обвиняемые, находящиеся под стражей, получают право подавать через администрацию следственного изолятора заявление о выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Федерации с приложением всех необходимых документов.

В связи с этим на администрацию следственного изолятора возлагаются обязанности по осуществлению приема заявления и документов и их направления в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

Оформленный паспорт передается администрации и приобщается к личному делу подозреваемого или обвиняемого. В случае отсутствия денежных средств на лицевых счетах подозреваемых и обвиняемых расходы, связанные с выдачей (заменой) паспорта, осуществляются за счет средств федерального бюджета.