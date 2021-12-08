Москва, 8 декабря, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Производители медицинских изделий из других стран начали переносить выпуск своей продукции в Россию. Об этом 8 декабря заявил заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков на конференции «Лекарственное обеспечение — 360 градусов» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Павлюков

По словам чиновника, это позволяет компаниям пользоваться российскими преференциями.

«Могу сказать, что мы увидели интерес к локализации зарубежных производителей у нас. Мы полностью поддерживаем эту историю. Это касается не только простых медицинских изделий, но и сложных, высокотехнологичных», — сказал Павлюков.