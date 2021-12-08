Казань, , 15:16 — REGNUM Жительница Казана, которая сняла видео с истязанием своей полуторагодовалой дочери, на два месяца заключена под стражу. Соответствующее решение 8 декабря вынесено в Вахитовском районном суде столицы Татарии.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, публикует ТАСС решение органа государственной власти.

Следствие ходатайствовало о заключении женщины под стражу, опасаясь, что обвиняемая может скрыться и продолжит заниматься противоправными действиями. Ранее она уже отбывала наказание сроком в 1,5 года в колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Во время судебного заседания обвиняемая раскаялась и заявила о готовности понести наказание, попросив суд не заключать ее под стражу.

ИА REGNUM напоминает, 1 декабря жительница Казани в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по проспекту Победы жестоко избила свою дочь 2020 года рождения, снимая расправу на камеру. Ребенка у матери изъяли, малышка находится под присмотром медиков.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК РФ по РТ установить все причины и условия произошедшего истязания матерью своей малолетней дочери и дать правовую оценку действиям (бездействию) органов опеки, а затем доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»).

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