Афины , , 14:56 — REGNUM Тесное сотрудничество между Грецией и Соединенными Штатами Америки помогает привлечь больше американских инвестиций и ускоряет развитие греческой экономики. Об этом заявил посол США Джеффри Пайетт на ежегодной встрече Американо-Греческой торговой палаты (AmCham) 7 декабря.

Джеффри Пайетт

Он отметил, что сотрудничество в цифровой сфере и инвестиции в возобновляемые источники энергии и инфраструктуру создают больше рабочих мест в Греции. Параллельно это также обеспечивает большую безопасность, стабильность и процветание в самом регионе, добавил он.

Американский дипломат отметил, что США и Греция продолжат сотрудничество в области экологически чистых энергетических продуктов.