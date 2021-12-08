Киев, , 15:00 — REGNUM Напряжённость в европейском регионе может уменьшиться на фоне переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8 декабря в интервью агентству Reuters.

Дмитрий Кулеба Kmu.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: «О чем говорил Владимир Путин с Джо Байденом — все новости»

«Контакт между ними сам по себе способствует удержанию [от враждебных действий] и деэскалации. Мы ценим важные дипломатические усилия США по возвращению России за стол переговоров», — сказал украинский министр.

Кулеба добавил, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский и глава США обсудят дальнейшую координацию действий по «сдерживанию России» и возобновлению переговоров об украинском урегулировании в рамках «нормандского формата».

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация вокруг Украины стала основной темой переговоров президентов России и США, которые состоялись 7 декабря в видеоформате. Кроме того, Путин и Байден обсудили двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, кибербезопасность и ядерную сделку по Ирану.

Читайте также: Глава МИД Украины отказался ждать «прорыва» от беседы Путина и Байдена