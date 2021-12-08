Грозный, 8 декабря, 2021, 14:53 — ИА Регнум. У народа Чечни есть богатая история, прославленная подвигами героев и достижениями населения. При этом многие годы в сознание людей вбивалась информация о так называемых восстаниях чеченцев, что негативно сказывалось на мнении о чеченском народе. Власти региона намерены восстановить справедливость и рассказать правду о народе Чечни. Об этом заявил 8 декабря глава республики Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По его словам, работу по установлению истинной картины жизни чеченцев за многие века выполнила Государственная комиссия по исследованию и сохранению историко-культурного наследия народов Чечни, которую он создал и возглавил в 2018 году. Есть уже первые плоды её деятельности.

О них рассказал на встрече с Кадыровым вице-премьер, заместитель председателя госкомиссии Джамбулат Умаров. В представленной им книге «Истоки идентичности» содержатся сведения «о национальной одежде чеченцев, боевой экипировке древних воинов, а также данные о 12 флагах, под которыми наши предки защищали свою Родину». Этот труд написан благодаря исследованиям членов государственной комиссии, проведенным в том числе в Грузии, Азербайджане, Армении и других странах. Материалы этой книги восстанавливают историческую справедливость, отметил Рамзан Кадыров.

«До сих пор наши писатели и историки обходили стороной многие важные исторические моменты в судьбе чеченского народа. При этом царская монархия и СССР сделали все возможное, чтобы усложнить чеченцам доступ к историческим сведениям. Теперь стоит задача поменять ситуацию в корне и довести до людей всю правду. Уверен, в ближайшее время мы восстановим историческую справедливость, ибо история — это фундамент, на котором базируется самосознание любого этноса», — заявил глава Чечни на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По мнению Кадырова, деятельность госкомиссии позволяет «прекратить любые исторические спекуляции о «восстаниях чеченского народа», свидетельством этому сотни документов, позволяющих установить историческую справедливость.