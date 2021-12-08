Уфа, 8 декабря, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Полковник полиции Владимир Севастьянов назначен на должность начальника Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Башкирии. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Sarinform.com Сотрудник ГИБДД

Севастьянов родился 1 марта 1980 года в городе Нефтекамске. В 2000 году стал выпускником Уфимского юридического института МВД РФ. В этом же году был назначен на должность госинспектора дорожного надзора ОГИБДД УВД города Нефтекамска. В 2018 году был назначен заместителем начальника Управления ГИБДД МВД по Башкирии.

Награжден медалями МВД России «За верность долгу», «За доблесть в службе», «За отличие в службе» трёх степеней.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что майор полиции Ильдар Сайфутдинов назначен на должность начальника отдела ДПС, розыска и административной практики Управления ГИБДД МВД по Башкирии.