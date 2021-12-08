Чита, , 14:49 — REGNUM За период с 29 ноября по 6 декабря 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на капусту белокочанную свежую составил — 5,4%, огурцы свежие — 4,4%. Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

Капуста Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Из другого продовольствия подорожали: морковь — 4,2%, маргарин — 3,4%, творог жирный — 2,4%, картофель — 2,1%, мясо кур охлажденных и мороженых — 1,6%, масло сливочное, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, консервы мясные для детского питания — 1,4%, свёкла столовая, вермишель, крупа гречневая-ядрица — 1,1%, яйца куриные, пшено, водка крепостью 40% об. спирта и выше, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности — 1%.

В то же время отмечалось снижение цен на помидоры свежие (на 1,3%), сахар-песок, говядину (кроме бескостного мяса) (на 0,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Забайкальском крае потребительские цены на товары и услуги увеличились на 0,9%. Продукты питания подорожали на 1,8%. Значительно увеличились цены на овощи — на 18,7%. Счётная палата региона указала на снижение уровня реальных денежных доходов населения до 99,7% (102,9% — в 2020 году).

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