Москва, 8 декабря, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В ближайшей перспективе в России нет предпосылок для заметного снижения спроса на свинину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

(сс) Laura Anderson Свинья

«Прогнозируемое Национальным союзом свиноводов дальнейшее снижение цен на свинину является вполне обоснованным, — сказал Рамазанов. — При этом главной причиной дальнейшего снижения цен на свинину станет рост производства, а не падение спроса, как заявляют производители. Падение производства свинины в стране прекратилось в 2003 году. С тех пор поголовье свиней в России к 2021 году увеличилось почти в два раза. В ближайшей перспективе нет предпосылок для заметного снижения спроса на свинину».

По его словам, свинина для российских потребителей давно стала основной альтернативой говядине и баранине, падение производства которых будет наблюдаться ещё долго.

«В частности, рост спроса на свинину в России имеет устойчивую положительную тенденцию к увеличению с приростом более 9% в год, — сказал Рамазанов. — Однако предложение свинины имеет некоторые сезонные колебания, пик которых приходится на конец октября и начало декабря, что приводит к закономерному и адекватному падению цен. Можно ожидать, что цены на свинину будут закономерно корректироваться к концу декабря и началу 2022 года. Пока в России в целом в годовом выражении будет наблюдаться рост как производства, так и потребления».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в настоящее время в РФ не стоит ждать серьезного снижения цен на свинину.