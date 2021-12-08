Афины , , 14:49 — REGNUM В Греции родителям и опекунам учащихся, которые не пускают детей в школу под предлогом пандемии или по другим причинам, грозит тюремное заключение и штрафы, сообщает AMNA.

Тюрьма Pixabay.com

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Соответствующие поправки в действующее законодательство внесены в парламент Греции министерствами образования и юстиции.

Согласно предложенным поправкам, тот, кто отвечает за несовершеннолетнего, не регистрирует его в школе или пренебрегает обеспечением завершения ребенком обязательного образования (до 9 класса), будет приговорен к тюремному заключению сроком до двух лет и штрафу.