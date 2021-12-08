Москва, 8 декабря, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В 2022 году рост российско-китайской торговли будет не таким высоким, как в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил профессор ВШЭ Сергей Цыплаков.

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«К сожалению, коронавирус никуда не делся. Пандемия продолжает оставаться самым большим фактором неопределенности. Можно предполагать, что сохранится высокая волатильность на рынке биржевых товаров (нефть, уголь, железная руда, цветные металлы и т. д.). В этих условиях трудно с уверенностью говорить о том, что торговля России и Китая в 2022 году покажет высокий и стабильный рост, — сказал Цыплаков. — Скорее всего, рост будет, но он будет не таким высоким как в 2021 году, когда он все-таки имел преимущественно восстановительный характер».

По его словам, есть сложности и собственно в двусторонней торговле.

«Коронавирусные ограничения на границе привели к возникновению заторов в перевозке грузов. В последние дни китайские власти резко ограничили пропуск грузов через крупнейшие погранпереходы: Забайкальск-Маньчжурия и Гродеково-Суйфэньхэ. Транспортные издержки участников ВЭД растут, сроки выполнения заказов срываются, — сказал Цыплаков. — Уже длительное время остается неурегулированной проблема поставок в китайские порты российской рыбной продукции. Следует трезво оценивать риски, проявлять осторожность, что, впрочем, не мешает смотреть на перспективы двусторонней торговли в новом 2022 году со сдержанным оптимизмом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыплаков рассказал о ситуации с ростом цен на китайский импорт.