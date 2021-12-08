Москва, , 14:46 — REGNUM В международный пул допинг-тестирования на первый квартал 2022 года вошли 12 российских легкоатлетов. Об этом 8 декабря сообщили в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Контроль допинга Flymed.org

Сохранили своё представительство в пуле допинг-тестирования World Athletics Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (прыжки в высоту), Василий Мизинов и Эльвира Хасанова (спортивная ходьба), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Валерий Пронкин (метание молота) и многоборец Илья Шкуренёв.

В новом списке оказались прыгуны с шестом Полина Кнороз и Тимур Моргунов. Ранее они были в пуле тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В настоящее время российские легкоатлеты могут принимать участие в международных соревнованиях только в статусе нейтральных спортсменов и при наличии индивидуальных допусков от World Athletics.

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