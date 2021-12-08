Москва, , 14:45 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о расширении полномочий прокуроров, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Прокуроры получают право обращаться в арбитражный суд с исками о признании недействительными сделок, совершенных в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательством о налогах и сборах, валютным законодательством, правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, и о применении последствий их недействительности.

Также прокуроры смогут по своей инициативе или по инициативе суда вступить в дело, рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии арбитражного процесса.

Кроме того, прокуроры смогут в гражданском процессе вступать по своей инициативе или по инициативе суда на любой стадии процесса для дачи заключения в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о том, что являющийся предметом судебного разбирательства спор инициирован в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, перечисленных выше.

Читайте также: Госдума позволяет индексировать невыплаченные по суду деньги