Москва, , 14:55 — REGNUM Произведенное в России медицинское оборудование ломается и приходит в негодность не чаще, чем аналогичные иностранные изделия. Об этом 8 декабря заявил заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков на конференции «Лекарственное обеспечение — 360 градусов» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Павлюков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По словам чиновника, вопрос надежности отечественного оборудования в сравнении с иностранным интересует медицинскую отрасль. Для того, чтобы ответить на него Росздравнадзор даже проводил специальную аналитическую работу.

«Мы проводили аналитику, и мы существенной разницы между отечественными и зарубежными медицинскими изделиями по числу неблагоприятных событий не увидели. На данном этапе сведений о том, что отечественные производители чаще или реже ломаются, нет. Исходя из данных статистики количество событий в одинаковых видах медицинских изделий равнозначное», — сказал Павлюков.

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