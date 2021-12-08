Москва, , 14:44 — REGNUM Основные ресурсы для снижения инфляции в России — это увеличение производства товара и услуг на внутреннем рынке. Очевидно, что увеличение или уменьшение ряда ключевых для экономики России показателей в бюджете необходимо сравнивать с прошлогодними цифрами, заявила корреспонденту ИА REGNUM предприниматель, автор просветительского проекта для предпринимателей «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая.

Инфляция © ИА REGNUM

«Тогда на медицину было заложено больше, в этом году — понятное дело, что меньше. Но если бы в медицине было дело: несмотря на очередную волну пандемии и запредельный уровень смертности в стране, на здравоохранение в 2022 году заложено на 117 млрд руб. меньше, чем в этом, а пенсионные выплаты сократятся на 152 млрд руб.

Почти такую же сумму вынут из экономики, при этом на военных пенсионеров будет потрачено на почти 500 млрд руб. больше и в целом расходы на силовиков вырастут на 17%.

Общая цифра расходов бюджета 23.7 трлн руб., из них 3.7 трлн руб. под грифом «секретно». Это каждый шестой рубль. И еще раз: на фоне этого расходы на охрану здоровья и образование составляют немногим более 1 трлн руб. на каждое из этих направлений — 1.2 и 1.27 соответственно.

По общей сумме расходов секретные почти равны расходам на национальную экономику, которые составят чуть меньше 3.6 трлн руб.

И это еще не всё: сборы налогов планируют увеличить на 1,382 трлн рублей (до 25,019 трлн). За счет самозанятых и НДПИ, видимо. Вопрос — как с таким распределением статей бюджета добиться инфляции в 4%?

Если бы денежная масса пошла в экономику, то можно было бы понять как дружит такое распределение бюджета страны и задача вернуть инфляцию на 4%, а если она, эта масса, попадает в личный оборот, то есть в кошельки граждан, причем не всех, но это уже не так важно, то здесь сразу начинается скупка товаров, и продовольственных, и непродовольственных.

С таким перекосом несложно предположить, что следующий виток повышения цены на строительные материалы, на металл и другие важные товары неизбежен. Какой из этого вывод?

Выплаты — это очень хорошо для той категории населения, к которой они относятся, а с другой — они ускоряют инфляционные процессы. Плюсом к этому укрупнение бизнеса в агропромышленном секторе, в ритейле, строительстве и в других отраслях экономики, максимально приближенных к карману населения, вытесняет мелкий бизнес, который держит баланс цены и спроса.

Что будет делать правительство, чтобы обуздать инфляцию? Договариваться с крупным бизнесом, с производителями об удержании цен для продажи в розницу. Но к чему такие переговоры привели в 2020 году. Цены на масло удержали в магазинах, но при этом они полезли вверх для переработчиков (фабрик-кухонь и общепита, например).

Но как договориться с производителем, который из-за коронавирусных ограничений не работал. Ему нужны субсидии за простой, чтобы цена не пошла вверх. Но субсидия не по ½ МРОТ за каждые 2 недели простоя на каждого сотрудника, а компенсация всех постоянных затрат, которые предприятие несет независимо от того, почему оно простаивает.

Очевидно, что если в одной статье бюджета расходы растут, то в другой они будут падать. Но для того, чтобы расти, надо тратить. Если в основном бюджете нет денег на то, чтобы влить их в реальную экономику, то надо открывать кубышку, то есть ФНБ. Иначе мы будем сидеть на золоте, а ходить в рванье. Это, конечно, очень похоже на традиционный подход, если посмотреть на историю прошлых веков.

Если у государства денег избыток, то у частного сектора — дефицит. Это неравенство очень важно привести к равенству. Либо мы не знаем того, что знают чиновники от финансов, либо классическую экономическую теорию, согласно которой профицит в семье — это хорошо, а профицит в государстве — это плохо.

В конце концов, государство — это лишь форма управления общество и с чего вдруг ему, государству, сидеть на сундуке с деньгами, когда как граждане страны еле сводят концы с концами.

Инфляция будет расти. Не удержать ее в рамках 4%. Разве что новый метод подсчета изобретут, чтобы отчитаться перед начальством, что смогли удержать», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании с вице-премьерами президент РФ Владимир Путин обратил внимание правительства на основные задачи. В 2022 году. Первая в списке — инфляция, которую надо вернуть на уровень 4%.

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