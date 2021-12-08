Стокгольм, , 14:48 — REGNUM Вечером 7 декабря лидеры России и США Владимир Путин и Джозеф Байден провели двухчасовые переговоры, главной темой которых стало возможная «агрессия» России против Украины, подготовку к которой российская сторона всячески отрицает, отмечая, что деятельность НАТО носит провокационный характер. 8 декабря в эфире шведского телеканала SVT корреспондент Берт Сундстрём, находящийся в России, прокомментировал итоги переговоров.

Владимир Путин и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Прежде всего, это огромный успех для президента Путина и России. Теперь весь мир должен прислушиваться к мнению России, в принципе, по всем вопросам, но прежде всего по вопросу Украины. Теперь Байден вынужден прислушиваться к позиции России, и весь остальной мир должен прислушиваться к тому, что Россия думает по той или иной проблеме», — заявил журналист.

«Многие надеются, что США теперь пообещают России, что Украина не будет вести себя как действительно независимая страна и выбирать, какую политику проводить и к каким военным альянсам ей присоединяться. Красной линией для Путина и России является принятие НАТО Украины в свой состав», — заявил журналист.