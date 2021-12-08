Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил новым прокурором Санкт-Петербурга государственного советника юстиции 3 класса Виктора Мельника, до этого дня являвшего первым заместителем прокурора города.

Кандидатуру Мельника, представленную президентом, 1 декабря поддержали профильные комитеты Совета Федерации, что требуются по Конституции РФ для назначения прокурора субъекта Федерации.

Мельник в последнее время временно исполнял обязанности прокурора Санкт-Петербурга после ухода с этого поста в начале ноября 2021 года бывшего главы ведомства Сергея Литвиненко, занимавшего пост прокурора города более 10 лет.

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Виктор Дмитриевич Мельник родился в 1975 году, в 1997 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, в 2002 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

В органах прокуратуры Российской Федерации на разных служит с мая 2001 года. С 2013 года несколько лет занимал должность прокурора Курортного района Санкт-Петербурга. Напомним, что в этом районе в разное время работали нынешний губернатор Александр Беглов, спикер городского Заксобрания Александр Бельский, глава горизбиркома Наталья Чечина.

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