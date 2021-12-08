Стокгольм, 8 декабря, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Осенью отделение «Либералов» в Мальмё решило, что они могут вести переговоры со всеми парламентскими партиями в риксдаге Швеции, включая «Левых» и «Шведских демократов». Однако вечером 7 декабря местное партийное руководство изменило свою точку зрения и проголосовало против любого сотрудничества с двумя партиями. Об этом 8 декабря сообщил телеканал SVT Nyheter.

Anders Sikvall Флаг Швеции

Если решение партийного отделения в отношении «Левых» имеет мало значения, поскольку партии принадлежат к разным парламентским блокам, то отказ от сотрудничества со «Шведскими демократами» имеет большие политические последствия для консолидации правой оппозиции.

В ходе голосования осенью 15 из 27 присутствующих членов «Либералов» проголосовали за предложение о том, чтобы партия после парламентских выборов 2022 года могла вести переговоры с «Левыми» и «Шведскими демократами». Однако на голосовании 7 декабря партотделение пригласило большее число участников, и решению 51 голосом из 70 приняло противоположное решение.