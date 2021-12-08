Санта-Моника, США, , 14:58 — REGNUM Пользователи Сети раскритиковали американского предпринимателя Джеффа Безоса после того, как он вручал одну из наград на премии People's Choice Awards. Об этом 8 декабря сообщает The Sun.

Джефф Безос (сс) James Duncan Davidson

Основатель Amazon вручал премию актёру Дуэйну Джонсону, победившему в номинации «Народный чемпион». Как отмечает СМИ, зрители были разочарованы тем, что Безос стоял на сцене, пока сайт маркетплейса был недоступен из-за массового сбоя. Пользователи Twitter также упрекнули предпринимателя в недавнем скандале, связанном с жалобами работников Amazon на их условия труда.

«Почему Джефф Безос на People's Choice Awards?» — спрашивает Noelle

«Какого чёрта Джефф Безос делает на People's Choice Awards? Есть ли шанс, что он объявит об улучшении оплаты и условий труда для сотрудников Amazon? — пишет Jessica.

«Кто допустил Джеффа Безоса на премию?» — негодует Lorenzo.

ИА REGNUM напоминает, что премия People's Choice Awards является ежегодной. Она присуждается деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования.

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