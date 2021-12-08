Берлин, , 14:41 — REGNUM Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер не собирается давать советы новому главе правительства страны Олафу Шольцу о том, как ему вести себя с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил об этом 8 декабря в эфире телеканала Welt.

Герхард Шредер Henning Schlottmann

«Я не буду ему советовать, он должен сам прояснить это», — сказал бывший немецкий канцлер.

Также Шрёдер отметил, что он убежден в том, что новый канцлер Германии будет успешно вести свою работу на этом посту. При этом экс-канцлер ФРГ указал, что новому главе правительства будет сложно руководить коалицией, состоящей из трех партий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на преемственность прежнего курса Германии со стороны нового канцлера Олафа Шольца.