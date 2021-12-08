Тбилиси, , 14:40 — REGNUM Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили 8 декабря вышли на протестный митинг возле президентского дворца в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал Imedi.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На акцию пришли те, кто поддержал платформу, созданную с целью освободить из заключения Саакашвили. Её основала член крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной Саакашвили, Нанука Жоржолиани, но участники заявляют о непредвзятом отношении к бывшему президенту.

Активисты требуют, чтобы к ним вышла действующий президент Саломе Зурабишвили.

«Мы действительно хотим, чтобы она с нами встретилась, особенно с людьми, которые не согласны с Мишей политически, чтобы увидела, что на самом деле требование свободы Миши это — не только наше желание», — сказала нации Жоржолиани.

Участники акции требуют, чтобы президент помиловала Саакашвили. Они считают, что бывшего грузинского лидера «пытают» в заключении.

«Акция у дворца Саломе Зурабишвили служит цели, чтобы она приняла решение, которое должен принять любящий себя президент страны», — заявил член городского собрания Тбилиси от ЕНД Звиад Куправа, комментируя акцию журналистам.

Стоит отметить, что «пытками» экс-президент называет случай, когда его 8 ноября переводили из руставской тюрьмы в Глданскую тюрьму в Тбилиси, где есть больница. Во время правления Саакашвили эта тюрьма приобрела дурную славу, были опубликованы видео пыток там заключенных.

Саакашвили отказывался идти в назначенную ему камеру. В результате его несли за руки и за ноги пятеро охранников. Экс-президент сопротивлялся, пнул одного из них ногой, а также толкнул другого охранника. Видео этого было выложено в интернет.

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