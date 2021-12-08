Стокгольм, , 14:41 — REGNUM По состоянию на 8 декабря в Швеции выявили 13 случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на данные Агентства общественного здравоохранения.

Швеция

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По данным ведомства, восемь человек заразились южноафриканским вариантом SARS-CoV-2 за границей. Еще пять случаев заражения произошли на территории Швеции.

Отмечается, что все заразившиеся на территории Швеции люди считались близкими контактами вернувшихся из-за рубежа.

Напомним, что с 8 декабря в Швеции действует ряд вновь введенных ковид-ограничений. В частности, работодателям рекомендовано перевести по возможности сотрудников на удаленный режим работы, пассажиров общественного транспорта просят надевать маски, гражданам рекомендуется соблюдать дистанцию независимо от своего статуса вакцинации от COVID-19.