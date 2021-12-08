Чита, 8 декабря, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Забайкальском крае наблюдается не характерная для зимнего времени года теплая погода. В связи с отсутствием снежного покрова участились случаи пала сухой растительности. Об этом сообщает пресс-служба территориального ГУ МЧС РФ.

МЧС Травяной пожар

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«Из-за порывов ветра такие возгорания легко могут перейти в полноценный степной или лесной пожар. Только за прошедшую неделю сотрудниками МЧС России по Забайкальскому краю было потушено более 2,5 гектаров сухой травы», — пояснили спасатели.

По данным Забайкальского гидрометцентра, 9 декабря ночью в регионе преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ветер северный 4−9 м/с, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью минус 16−21°С, днём — 3−8°С мороза.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в России произошло почти 15 тыс. пожаров на более чем 10 млн га, почти 90% из них — в Дальневосточном Федеральном округе.

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